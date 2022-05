Al via il Piano Regionale per l’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia pubblica di Ater Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) Al via il Piano di interventi che Ater Roma realizzerà per l’efficientamento energetico del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP), utilizzando le agevolazioni fiscali previste dallo Stato con il cosiddetto Decreto Rilancio. In questi giorni è stato pubblicato il bando di gara sui siti web di Ater Roma e Invitalia con un primo stanziamento di circa 52 milioni di euro. Ater Roma è la seconda più grande azienda europea di edilizia residenziale pubblica con un patrimonio di 48mila alloggi e 3.600 locali commerciali per una popolazione interessata di circa 150mila residenti. Il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022) Al via ildi interventi cherealizzerà perdel propriodiresidenziale(ERP), utilizzando le agevolazioni fiscali previste dallo Stato con il cosiddetto Decreto Rilancio. In questi giorni è statoto il bando di gara sui siti web die Invitalia con un primo stanziamento di circa 52 milioni di euro.è la seconda più grande azienda europea diresidenzialecon undi 48mila alloggi e 3.600 locali commerciali per una popolazione interessata di circa 150mila residenti. Il ...

RKerobi : RT @giampaolo_baio: in data 06 maggio 2022 al piano seminterrato del Poliambulatorio di proprietà della ASL di Alessandria in via Pacinotti… - ManuelaDiCenta : RT @SporteSaluteSpA: ?? Vita da campioni, al via incontri al Foro Italico, si comincia con il Presidente della Corte costituzionale Amato.… - MediAree_NGC : Contribuire a definire il Piano Strategico per il tratto finale della Via Appia Antica: hanno questo obiettivo i 30… - qwertyuiop51559 : Hania Rani - @ARTE Concert's Piano Day - SporteSaluteSpA : ?? Vita da campioni, al via incontri al Foro Italico, si comincia con il Presidente della Corte costituzionale Amato… -