AKA 7EVEN, da oggi in radio il nuovo singolo: ”Come la prima volta” (Di venerdì 6 maggio 2022) Torna oggi, venerdì 6 maggio, AKA 7EVEN: in radio e in digitale con il nuovo singolo “Come la prima volta”. AKA 7EVEN, fuori oggi il nuovo singolo AKA 7EVEN torna oggi con il nuovo singolo “Come la prima volta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, Come se fosse la prima volta. “Il brano – racconta Aka 7EVEN – è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Torna, venerdì 6 maggio, AKA: ine in digitale con illa”. AKA, fuoriilAKAtornacon illa” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine dellavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando,se fosse la. “Il brano – racconta Aka– è ...

Advertising

Noemi41663728 : RT @Aurelio77961914: Aka 7even - Come La Prima Volta (Visual Video) - RecensiamoMusic : #Aka7even ospite del #RadioItaliaLive il 6 maggio 2022 - dreamingtom : non sapevo che aka 7even fosse diventato un attore - Noemi41663728 : RT @anteprima24: ** Da oggi in #Radio e in #Digitale il nuovo #Singolo di Aka 7even: 'Come la prima volta' ** - maarvca : RT @anteprima24: ** Da oggi in #Radio e in #Digitale il nuovo #Singolo di Aka 7even: 'Come la prima volta' ** -