“Ah mer…!” | il video virale dello scooterista fantozziano che si cappotta su un’auto

(Di venerdì 6 maggio 2022) A Roma un uomo in scooter indirizza un insulto in direzione di un autobus mentre davanti a lui le auto si incolonnano per via di un incrocio. Il facinoroso non guarda avanti ma si volta indietro per continuare ad inveire contro non si sa bene chi, essendo l’autobus strapieno, e quindi non si accorge di essere in piena traiettoria di impatto con l’ultima auto. Questoè qualcosa di magnifico pic.twitter.com/OaXPgckSNx — Tiero Porri (@ilragazzotopo) May 6, 2022 Quando si gira non fa in tempo a fermarsi e colpisce in pieno la vettura, franando a terra. L’uomo si rialza senza grosse conseguenze, ma di certo la persona con la quale stava litigando si sarà fatta una grossa risata. Meno contento sarà stato il proprietario dell’auto danneggiata: il filmato si interrompe troppo presto per capire cosa sia successo subito dopo. L'articolo proviene da nextQuotidiano.