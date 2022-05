(Di venerdì 6 maggio 2022) Pubblicata la nota relativa all’delle graduatorie ad esaurimento aa.ss. 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025 per la Regione. Sul sito www.scuole.vda.it, nella sezione “Docenti – Graduatorie ad esaurimento – 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”, sono pubblicati il QM/ 2 decreto del Presidente della Regione n. 242 in data 32022 recante integrazioni alla disciplina contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 2022, n. 60 per l’delle graduatorie ad esaurimento della Regione, il modulo di domanda da utilizzare (modello 1) e i moduli relativi alle dichiarazioni previste dal predetto decreto regionale (allegati B e D) L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Aggiornamento GAE Valle d’Aosta, domande entro il 24 maggio - GAE_AIGAE : #MeetingAIGAE in corso a @Falacosa_Giusta. Assemblee, confronti, scambi, formazione di aggiornamento, incontri per… - GAE_AIGAE : Formazione, aggiornamento, convegni e momenti conviviali per il meeting di Primavera delle… -

Addirittura nel recentesi è predisposto immediatamente il rientro e chi negli anni passati era stato escluso poteva fare domanda di rientro nelle graduatorie ad esaurimento'. 'Per ...... gli aspiranti già inseriti (non sono stati possibili nuovi inserimenti) in I, II e III fascia e nella fascia aggiuntiva dellehanno potuto presentare domanda di:del punteggio con ...Intervenuto nel corso dell’appuntamento della Tecnica risponde live dal titolo “Gps 2022, in arrivo l’ordinanza dopo i pareri del Cspi e del Consiglio di Stato”, il prof. Lucio Ficara, esperto di norm ...Dalle ultime informazioni sindacali pare che non ci sarà questa settimana l'ordinanza sull'aggiornamento Gps. E' quanto emerge dalla riunione svolta fra amministrazione e sindacati iniziata alle 14,30 ...