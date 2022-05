Agente Ospina annuncia addio al Napoli: «Sceglieremo la soluzione migliore» (Di venerdì 6 maggio 2022) . Le parole del procuratore del portiere Intervistato dal portale colombiana semana.com, l’Agente di David Ospina, Lucas Jaramillo, ha dichiarato: «Per ora è tutto come sempre. Ci sono molte conversazioni già avviate, ma serve aspettare ancora un po’. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi, un’opportunità che dovremo saper cogliere per scegliere la soluzione migliore». Sono tanti i club di Serie A sulle tracce del portiere colombiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) . Le parole del procuratore del portiere Intervistato dal portale colombiana semana.com, l’di David, Lucas Jaramillo, ha dichiarato: «Per ora è tutto come sempre. Ci sono molte conversazioni già avviate, ma serve aspettare ancora un po’. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi, un’opportunità che dovremo saper cogliere per scegliere la». Sono tanti i club di Serie A sulle tracce del portiere colombiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

