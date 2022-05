Agata Reale racconta la battaglia contro la leucemia: “I dolori e la paura di lasciare mia figlia” (Di venerdì 6 maggio 2022) Un anno fa Agata Reale ha svelato durante un’intervista di avere la leucemia. In realtà la ballerina ha scoperto di avere la leucemia promielocitica acuta nel 2019 dopo una perdita di sangue dalle gengive. Nell’estate del 2021 Agata ha anche confessato la sua più grande paura: “Io non ho paura di morire o ho solo paura di lasciare lei senza mamma e poi come lo spieghi?! Non voglio lasciarla per niente al mondo in difficoltà…nessun figlio merita di vedere la sua mamma in queste condizioni e soprattutto nessun figlio merita di crescere senza mamma“. Adesso a due anni e mezzo di distanza dalla diagnosi l’ex concorrente di Amici ha finito il ciclo di chemio e si è sfogata sui social raccontando la sua ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 maggio 2022) Un anno faha svelato durante un’intervista di avere la. In realtà la ballerina ha scoperto di avere lapromielocitica acuta nel 2019 dopo una perdita di sangue dalle gengive. Nell’estate del 2021ha anche confessato la sua più grande: “Io non hodi morire o ho solodilei senza mamma e poi come lo spieghi?! Non voglio lasciarla per niente al mondo in difficoltà…nessun figlio merita di vedere la sua mamma in queste condizioni e soprattutto nessun figlio merita di crescere senza mamma“. Adesso a due anni e mezzo di distanza dalla diagnosi l’ex concorrente di Amici ha finito il ciclo di chemio e si è sfogata sui socialndo la sua ...

