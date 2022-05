Aborto, l’unica risposta possibile contro la sua criminalizzazione è lo sciopero riproduttivo (Di venerdì 6 maggio 2022) Silvia Federici nel libro Calibano e la Strega ci spiega come una delle schiavitù più gravi e mai nominate nei libri di storia sia quella riproduttiva. Spiega anche come ad ogni crisi del capitalismo coincide una aggressione misogina contro le donne per ricondurle a fare da ammortizzatori sociali con i ruoli di cura e fare figli. La riproduzione vista come elemento di schiavitù necessario a patriarcato e capitalismo per poter continuare l’opera di sfruttamento di risorse, pianeta, persone viene sollecitata con la solita baggianata del calo di natalità. Non importa quanto sia iniquo il sistema di redistribuzione delle ricchezze e quante donne patiscano diventando dipendenti economicamente dagli uomini perché costrette in casa. Quello che importa è che le donne facciano nuovi figli, nuovi operai da sfruttare, nuova carne da mandare al macello affinché il costo del lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Silvia Federici nel libro Calibano e la Strega ci spiega come una delle schiavitù più gravi e mai nominate nei libri di storia sia quella riproduttiva. Spiega anche come ad ogni crisi del capitalismo coincide una aggressione misoginale donne per ricondurle a fare da ammortizzatori sociali con i ruoli di cura e fare figli. La riproduzione vista come elemento di schiavitù necessario a patriarcato e capitalismo per poter continuare l’opera di sfruttamento di risorse, pianeta, persone viene sollecitata con la solita baggianata del calo di natalità. Non importa quanto sia iniquo il sistema di redistribuzione delle ricchezze e quante donne patiscano diventando dipendenti economicamente dagli uomini perché costrette in casa. Quello che importa è che le donne facciano nuovi figli, nuovi operai da sfruttare, nuova carne da mandare al macello affinché il costo del lavoro ...

espressonline : RT @dmulvoni: Stati Uniti- È molto probabile che la Corte Suprema ribalterà la storica sentenza che garantisce il diritto di aborto. ( l’un… - dmulvoni : Stati Uniti- È molto probabile che la Corte Suprema ribalterà la storica sentenza che garantisce il diritto di abor… - _predawnchaos : sapendo che prima che nascessi l'aborto fu seriamente preso in considerazione l'unica cosa che mi fa incazzare è ch… - rewild28 : Plus, se davvero foste persone decenti, vorreste l’aborto, o vi prendereste cura del vostro schizzo di sperma poco… - AnastasiaLatini : “La verità è che le donne non sono viste - non come adulte capaci di prendere decisioni sui loro corpi e le loro vi… -