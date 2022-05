‘AAA cerco fidanzata per papà vedovo”: la storia di Alberto diventa virale e commuove il web (Di venerdì 6 maggio 2022) Ha scritto sui social, su Facebook, un lungo post. E non per segnalare disservizi o per chiedere informazioni come capita spesso, Marianna lo ha fatto per suo papà Alberto. All’insaputa dell’uomo. Lui che ha perso la moglie tre anni fa, rimasto vedovo di un amore grande, senza tempo. Lui che ha tenuto per mano la compagna di sempre fino agli ultimi istanti, lui che con lei ha vissuto 50 anni, tra viaggi, feste, pranzi al mare, progetti, figli e nipoti. Lui che, ora, è rimasto solo: ha gli occhi sì per i suoi figli, i suoi nipoti, ma Marianna vorrebbe che nella sua vita ci fosse un’altra donna, qualcuna che lo accompagni, che sia presente nella sua vita. E quale modo migliore se non scriverlo su Facebook, che è diventato un po’ una sorta di ‘Uomini e Donne’? Perché se nel salotto televisivo i protagonisti sono lì per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Ha scritto sui social, su Facebook, un lungo post. E non per segnalare disservizi o per chiedere informazioni come capita spesso, Marianna lo ha fatto per suo. All’insaputa dell’uomo. Lui che ha perso la moglie tre anni fa, rimastodi un amore grande, senza tempo. Lui che ha tenuto per mano la compagna di sempre fino agli ultimi istanti, lui che con lei ha vissuto 50 anni, tra viaggi, feste, pranzi al mare, progetti, figli e nipoti. Lui che, ora, è rimasto solo: ha gli occhi sì per i suoi figli, i suoi nipoti, ma Marianna vorrebbe che nella sua vita ci fosse un’altra donna, qualcuna che lo accompagni, che sia presente nella sua vita. E quale modo migliore se non scriverlo su Facebook, che èto un po’ una sorta di ‘Uomini e Donne’? Perché se nel salotto televisivo i protagonisti sono lì per ...

Advertising

CorriereCitta : ‘AAA cerco fidanzata per papà vedovo”: la storia di Alberto diventa virale e commuove il web - fabriziox23 : RT @Ka52MadWorld: AAA serio cerco per trasferimento e non per vacanza, baita in montagna in affitto per trasferimento permanente chi può e… - ronin7491 : RT @Ka52MadWorld: AAA serio cerco per trasferimento e non per vacanza, baita in montagna in affitto per trasferimento permanente chi può e… - DoctorSassaroli : RT @Ka52MadWorld: AAA serio cerco per trasferimento e non per vacanza, baita in montagna in affitto per trasferimento permanente chi può e… - cravattarossa : RT @Ka52MadWorld: AAA serio cerco per trasferimento e non per vacanza, baita in montagna in affitto per trasferimento permanente chi può e… -

L'arte come militanza, da Ambrogio Lorenzetti ai giorni nostri L'ultima puntata di ART'è: Nel sofisticato mondo di Helen Downie, dove l'auto - accettazione è una sfida sociale Cerco - per usare le parole del prof. Trione - chi crea nuove favole, chi fa ... Aiuto pizzaiolo ... Full time Descrizione Cerco da subito aiuto pizzaiolo per la Germania. Si richiede max serietà sul ... 11px ; color: #000000; } input.cjinput{ width: 90%; padding: 3px 0px; border: 1px solid #AAA; ... L'ultima puntata di ART'è: Nel sofisticato mondo di Helen Downie, dove l'auto - accettazione è una sfida sociale- per usare le parole del prof. Trione - chi crea nuove favole, chi fa ...... Full time Descrizioneda subito aiuto pizzaiolo per la Germania. Si richiede max serietà sul ... 11px ; color: #000000; } input.cjinput{ width: 90%; padding: 3px 0px; border: 1px solid #; ...