A Roma l'inceneritore non lo faranno mai, Gualtieri si rassegni: tutto è rimasto a Malagrotta (Di venerdì 6 maggio 2022) Roberto Gualtieri vuol fare l'inceneritore a Roma. Gualtieri, lo sappia che neanche se andasse in ginocchio in pellegrinaggio lo realizzerebbe. Infatti per realizzare un inceneritore ci vorrebbero mediamente più di 5 anni (al netto delle opposizioni che già ci sono) e questo dà la misura di come questa proposta rappresenti solo un escamotage propagandistico per dire che davanti al disastro della gestione dei rifiuti a Roma (altro che Napoli!) si tenta di ostentare finta sicurezza ad uso e consumo demagogico (parlano di "populismo" ma si tratta della "classica" demagogia!). Ai tempi di Virginia Raggi avevamo fatto convergere su Roma una Task Force internazionale a gratis (era assessora Pinuccia Montanari) fornendo, alla nostra amata capitale, il meglio degli esperti della strategia Zero ...

