8 maggio Giornata Mondiale del Tumore all'ovaio: tutte le risposte della Fondazione Umberto Veronesi (Di venerdì 6 maggio 2022) Ogni anno solo in Italia sono oltre cinque mila le nuove diagnosi di cancro alle ovaie, un Tumore estremamente aggressivo di cui molte donne sanno ancora troppo poco. I suoi sintomi, vaghi e aspecifici, sono infatti spesso scambiati per disturbi gastrointestinali e di conseguenza la malattia viene diagnosticata già in fase avanzata, quando sconfiggerla è molto più difficile. Conoscere questo Tumore, in cui l'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale, è pertanto il primo passo per affrontarlo in modo tempestivo ed efficace.

