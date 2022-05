600 euro di bonus a lavoratori e pensionati in arrivo a maggio: come ottenere l’agevolazione e a cosa serve (Di venerdì 6 maggio 2022) bonus da 600 euro in arrivo a maggio, destinato a tutti i redditi fino ad un massimo di 50.000 euro. È quanto emerge dalla conferenza tra Regione e Governo, che conferma l’introduzione dei voucher per la salute mentale. Tra i vari aiuti confermati in queste ore, insomma, si torna a parlare del tanto discusso bonus psicologo, ed arrivano delle interessanti conferme. Nuovo bonus 600 euro: come funziona e come richiederlo Il nuovo bonus da 600 euro è stato ufficialmente approvato dalla conferenza tra lo Stato e le Regioni, ma occorrono le firme del Ministero dell’Economia e di quello della Salute. Si tratta, insomma, ancora di un decreto attuativo, che riporta anche alcune ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022)da 600in, destinato a tutti i redditi fino ad un massimo di 50.000. È quanto emerge dalla conferenza tra Regione e Governo, che conferma l’introduzione dei voucher per la salute mentale. Tra i vari aiuti confermati in queste ore, insomma, si torna a parlare del tanto discussopsicologo, ed arrivano delle interessanti conferme. Nuovo600funziona erichiederlo Il nuovoda 600è stato ufficialmente approvato dalla conferenza tra lo Stato e le Regioni, ma occorrono le firme del Ministero dell’Economia e di quello della Salute. Si tratta, insomma, ancora di un decreto attuativo, che riporta anche alcune ...

