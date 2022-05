6 maggio 2007 | il goal da 45 metri di Bobo Vieri in quell’Atalanta-Siena 3-1

(Di venerdì 6 maggio 2022) All’Atalanta se pensi alle rovesciate la mente risale a Zampagna, per le punizioni invece a Doni, ma per ia centrocampo? Ilicic sicuramente, anche se prima di lui ci fu un certo. Il 6 marzol’Atalanta di Colantuono giocò contro ilin un match che, in caso di successo, avrebbe L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tre anni fa il 2-2 contro il Sarajevo: Atalanta recuperata nella ripresa Umberto Marino: “Atalanta grande esempio. Mercato? Sfrutteremo ogni opportunità…” Capitolo Gewiss Stadium, quando partiranno i lavori in Curva Sud? La carica di Freuler: “Campionato difficile, ma questa Atalanta lotta su tre fronti” Infortunio Gosens, ecco i tempi di recupero dell’esterno tedesco ...

Advertising

gagliaudo10 : RT @MasciScout: Il 5 maggio di 7 anni fa Riccardo Della Rocca, presidente del nostro Movimento dal 2007 al 2013, ha piantato la sua tenda n… - webradioscout : RT @MasciScout: Il 5 maggio di 7 anni fa Riccardo Della Rocca, presidente del nostro Movimento dal 2007 al 2013, ha piantato la sua tenda n… - MONDOSCOUT : RT @MasciScout: Il 5 maggio di 7 anni fa Riccardo Della Rocca, presidente del nostro Movimento dal 2007 al 2013, ha piantato la sua tenda n… - MasciScout : Il 5 maggio di 7 anni fa Riccardo Della Rocca, presidente del nostro Movimento dal 2007 al 2013, ha piantato la sua… - CarolinaDElia_ : ??????Si riapre il caso Maddie. A 15 anni dalla scomparsa della piccola Madelein McCann, la procura tedesca dichiara d… -

SportLegnano.it

... anch'essa incredibile, ma è la prima volta che disputo un GP in un altra località dal, ossia ... Non possiamo permettere che questa scelta venga portata via" 62022... è molto facile, soprattutto quando si è vicini alla ricorrenza del primo, dimostrare a ... Era l'11 dicembre delquando Armando Penta perse tragicamente la vita mentre smantellava, insieme ... 6 maggio 2007: quel gol dalla bandierina di Ambrosoni che portò il Legnano in C1 - SportLegnano.it Giovanna Botteri, attesa ospite del libro della vita, ha scelto di parlare di uno dei suoi libri del cuore: Käthchen di Heilbronn, ovvero La prova del fuoco. Grande dramma storico-cavalleresco di Hein ...Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia istituita nel 2007 dall’Unione Europea per condannare le discriminazioni che subiscono le persone sulla base del loro orientamento ...