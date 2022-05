6 maggio 1956 | la Fiorentina diventa Campione d’Italia VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022) 66 anni fa, lacon cinque giornate d’anticipo Il 6delè una data storica per i tifosi della “viola”. La. Infatti vinsero aritmeticamente lo scudetto in questa giornata, con cinque partite d’anticipo. Gli basta pareggiare a Trieste, grazie al gol di Julinho, per ottenere il tricolore. La corsa per lo scudetto della stagione ’55-’56 è abbastanza semplice. La squadra di Bernardini ha già preso un enorme distacco dalle inseguitrici e grazie all’1 a 1 maturato a Trieste si laureano Campioni. Il traguardo arriva a cinque giornate dal termine. Il Milan, secondo, chiude con 12 punti di distacco dalla prima. I ...

Advertising

LIRRIVERENTE3 : 6 maggio 1956, la Fiorentina è campione d'Italia per la prima volta Tra le curiosità, la Fiorentina fu la prima s… - peterkama : 6 maggio 1956, la Fiorentina è campione d'Italia per la prima volta Tra le curiosità, la Fiorentina fu la prima s… - Flavio__72 : RT @GNuresse: Il 6 maggio 1956 resta un giorno storico stampato nel cuore di noi tifosi viola: la Fiorentina vinceva il suo primo scudetto.… - GNuresse : Il 6 maggio 1956 resta un giorno storico stampato nel cuore di noi tifosi viola: la Fiorentina vinceva il suo primo… - CalcioPillole : ??? #AccaddeOggi: 6 maggio 1956, la #Fiorentina di Fulvio Bernardini diventa aritmeticamente Campione d'Italia. È pr… -

LA NAZIONE

L'appuntamento è per domenica, 8p.v. dalle ore 10 alle 12, nella Sala Verde del Circolo dei ... Era il, l'anno in cui fu presentato anche "Nozze d'argento" di Massimo Sani - Ezio Pecora, ...... sul palco dell'Eurovision song contest in programma aa Torino dal 10 al 14. Il ...sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche I vincitori dell'Eurovision dal, ... Il 6 maggio 1956 la Fiorentina vince il primo scudetto Si terrà venerdì 13 maggio, alle ore 16, nel Salone d’onore del CONI di Roma, la presentazione del libro “Concetto Lo Bello – Storie e momenti di vita tratti dall’archivio di famiglia”, dedicato al ce ...Auguri festa della mamma, tante frasi per le nostre madri in vista della sua giornata che si celebrerà questa domenica 8 maggio. Dal 2000 è una festa “mobile” che non ha una data prestabilita. Scopria ...