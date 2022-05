500 chili di cocaina al posto dei chicchi di caffè Nespresso: la clamorosa scoperta dei lavoratori mentre scaricavano i container (Di venerdì 6 maggio 2022) 500 chilogrammi di cocaina al posto dei chicchi di caffè Nespresso. Qualcuno potrebbe pensare ad una puntata caffeinomane di Breaking Bad invece è accaduto davvero nella compunta Svizzera. A Romont nel cantone del Friburgo, dove ha sede uno degli stabilimenti di eccellenza del gruppo Nestlé-Nespresso, la polizia cantonale si è ritrovata davanti a diversi container zeppi di cocaina che nemmeno nelle sequenze più ardite dello Scarface con Al Pacino. A dire il vero, le cronache elvetiche parlano di ritrovamento avvenuto grazie ai lavoratori dello stabilimento. “Alcuni addetti hanno trovato una sostanza bianca indeterminata quando hanno scaricato i sacchi di chicchi di caffè appena consegnati”, si legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) 500 chilogrammi dialdeidi. Qualcuno potrebbe pensare ad una puntata caffeinomane di Breaking Bad invece è accaduto davvero nella compunta Svizzera. A Romont nel cantone del Friburgo, dove ha sede uno degli stabilimenti di eccellenza del gruppo Nestlé-, la polizia cantonale si è ritrovata davanti a diversizeppi diche nemmeno nelle sequenze più ardite dello Scarface con Al Pacino. A dire il vero, le cronache elvetiche parlano di ritrovamento avvenuto grazie aidello stabilimento. “Alcuni addetti hanno trovato una sostanza bianca indeterminata quando hanno scaricato i sacchi didiappena consegnati”, si legge ...

