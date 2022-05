Zelensky ricorda il giornalista combattente Markov: «Ucciso dai russi, Putin la pagherà» – Il video (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel suo videomessaggio su Facebook di stanotte il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato la morte di Oleksandr Markov, giornalista dei canali TV Dom e Ukraina 24 e militare delle forze armate ucraine. Markov, 36 anni, è morto nella regione di Kharkiv durante i combattimenti per il controllo della città di Izium. «Che suo figlio Vladyslav lo sappia: la russia si porterà addosso la responsabilità di questa morte», dice Zelensky. «Vinceremo per l’Ucraina. Sono sicuro che fosse il sogno di Oleksandr. E lo faremo diventare realtà. Eterna memoria a lui e a tutti i nostri eroi che hanno dato la vita per l’Ucraina!», conclude il presidente. Leggi anche: Zelensky: «Salveremo tutti gli assediati dell’Azovstal» – Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel suomessaggio su Facebook di stanotte il presidente dell’Ucraina Volodymyrha annunciato la morte di Oleksandrdei canali TV Dom e Ukraina 24 e militare delle forze armate ucraine., 36 anni, è morto nella regione di Kharkiv durante i combattimenti per il controllo della città di Izium. «Che suo figlio Vladyslav lo sappia: laa si porterà addosso la responsabilità di questa morte», dice. «Vinceremo per l’Ucraina. Sono sicuro che fosse il sogno di Oleksandr. E lo faremo diventare realtà. Eterna memoria a lui e a tutti i nostri eroi che hanno dato la vita per l’Ucraina!», conclude il presidente. Leggi anche:: «Salveremo tutti gli assediati dell’Azovstal» – Il ...

Advertising

SardusFelix : @EnricoLetta L’abisso? Ogni tanto, tipo adesso, lei mi ricorda l’eredità culturale e morale del PCI che applaudiva… - orfeo_zamboni : RT @LauraCa94030813: Il bancario non ricorda che il guitto zelensky fece un discorso senza contraddittorio proprio al Parlamento italiano?… - CarloRuggeri9 : @Palazzo_Chigi Quando parli di integrazione, ricorda che il governo di Zelensky ha permesso il genocidio dei cittad… - montagna02 : RT @LauraCa94030813: Il bancario non ricorda che il guitto zelensky fece un discorso senza contraddittorio proprio al Parlamento italiano?… - ArcaduAngelo : RT @LauraCa94030813: Il bancario non ricorda che il guitto zelensky fece un discorso senza contraddittorio proprio al Parlamento italiano?… -