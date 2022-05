Zelenski | origini ebraiche come Hitler? Ora Putin chiede scusa a Israele per le parole di Lavrov

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si e’to per le recenti affermazioni del ministro Sergeyche in un’intervista a Rete 4 ha detto che Zelensky ha”, scatenando l’ira di. A dare notizia delle scuse del presidente russo è stato l’ufficio di Bennett secondo cui il premier ha ringraziatoper “aver chiarito il suo pensiero verso il popolo ebraico e la memoria della Shoah”. Nel colloquio telefonico tra i due, Bennett ha presentato al presidente russo “la richiesta umanitaria di esaminare varie opzioni per l’evacuazione da Azovstal a Mariupol”. La richiesta – ha spiegato l’ufficio di Bennett – è arrivatarisultato ...

