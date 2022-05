Zapata | lavoro parziale con i compagni Può recuperare per la trasferta di La Spezia

Advertising

webecodibergamo : Aggiornamento dall'Atalanta. - zazoomblog : Lavoro differenziato per Zapata (solito adduttore) e Scalvini (solo una botta) - #Lavoro #differenziato #Zapata -

In attacco Muriel è sicuro, si spera in, ma se Duván non dovesse farcela Malinovskyi è favorito per sostituirlo con Boga come alternativa.L'eventuale impegno di(rientrato da meno di un mese da un lungo stop) sarà valutato nei prossimi giorni. Non preoccupa invece Scalvini, alle prese con i postumi di una botta alla coscia ...Solo una botta, invece, per il giovane difensore. Oltre a Zapata e Scalvini, programma personalizzato per Toloi e Pezzella, alle prese con guai muscolari L’eventuale impegno di Zapata (rientrato da me ...Atalanta Giovedì 5 maggio di lavoro positivo per Duván Zapata che è rientrato parzialmente con i compagni. Zapata è fondamentale nel gioco nerazzurro, però potrebbe prevalere un po’ di prudenza essend ...