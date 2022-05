Volvo, inaugurata la prima stazione di ricarica veloce in Trentino (Di giovedì 5 maggio 2022) TRENTO (ITALPRESS) – E' stata inaugurata la stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop / Pastorello di Trento.La stazione di ricarica veloce di Trento è la prima attivata in Trentino nell'ambito di un ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo Cars in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale, in linea con la scelta strategica di Volvo Cars a favore dell'elettrificazione. Volvo punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030 e prevede di lanciare un'intera nuova gamma di vetture elettriche al 100% nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) TRENTO (ITALPRESS) – E' stataladiultrafast byCars Powerstop / Pastorello di Trento.Ladidi Trento è laattivata innell'ambito di un ampio progetto promosso dalla filiale italiana diCars in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficialiin Italia per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale, in linea con la scelta strategica diCars a favore dell'elettrificazione.punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030 e prevede di lanciare un'intera nuova gamma di vetture elettriche al 100% nei ...

