Volkswagen F1: Porsche e Audi si affacciano nel Circus

Il Ceo del Gruppo Volkswagen F1, in un incontro andato in scena il 2 Maggio 2022 ha annunciato che Porsche e Audi si avvicinano nella Formula 1, ufficializzando l'anticipazione data dal sito Motorsport lo scorso 7 aprile. Quella che sembrava solo un indiscrezione è diventata realtà e questo ingresso darà certamente risalto al Motorsport. Intanto nel Gp di Miami i piloti si sfideranno per la vittoria finale e il raggiungimento dei primi tre posti del podio. Il cambiamento della F1 sta andando avanti spedita e anche le monoposto stanno subendo miglioramenti sorprendenti.

Volkswagen F1: l'arrivo di Porsche e Audi

A partire dal 2026 di Porsche e Audi avranno spazio nella Formula 1.

