Volete fare volontariato all’estero? Ecco l’opportunità per i giovani per lavorare e viaggiare fuori dall’Italia

"Viaggiando ci s'accorge che le differenze si perdono: ogni città va somigliando a tutte le città, i luoghi si scambiano forma ordine, distanze, un pulviscolo informe invade i continenti", diceva Marco Polo in "Le città invisibili" di Italo Calvino. Il progetto realizzato da Informagiovani si propone questo: mischiare le culture e le persone, provenienti da continenti, nazioni e città diverse. L'associazione offre attività lavorative all'estero per dei periodi di tempo variabili che permettano ai giovani di fare esperienza nel sociale, con compiti vari e formativi. Per fare questo ha stretto accordi di collaborazione bilaterale per l'invio e l'accoglienza di volontari con oltre 100 organizzazioni in 55 Paesi diversi, sparsi in tutti i continenti. L'obiettivo di Informagiovani è quello ...

