Vladimir Soloviev porta il lanciarazzi in tv e apre il fuoco: il raptus del giornalista di Putin | Guarda (Di giovedì 5 maggio 2022) Robe da matti. Robe che insomma si addicono perfettamente a Vladimir Soloviev, il conduttore schieratissimo con Vladimir Putin che abbiamo imparato a conoscere sulle tv italiane al tempo della guerra (lo stesso Soloviev a cui è stata prima sequestrata e poi parzialmente incendiata una villa che possiede sul lago di Como). Già, il giornalista al soldo dello zar è uno dei protagonisti del momento, almeno sui media italiani. Controverso, feroce e sempre pronto a sostenere il falso nel nome dell'"operazione militare speciale", ora Soloviev torna a far parlare di sé per l'ultimo gesto eclatante. Da poco rientrato da Mariupol, la città martirizzata dalla Russia dove si trova la fonderia Azovstal, ha mostrato il "souvenire" che si è portato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Robe da matti. Robe che insomma si addicono perfettamente a, il conduttore schieratissimo conche abbiamo imparato a conoscere sulle tv italiane al tempo della guerra (lo stessoa cui è stata prima sequestrata e poi parzialmente incendiata una villa che possiede sul lago di Como). Già, ilal soldo dello zar è uno dei protagonisti del momento, almeno sui media italiani. Controverso, feroce e sempre pronto a sostenere il falso nel nome dell'"operazione militare speciale", oratorna a far parlare di sé per l'ultimo gesto eclatante. Da poco rientrato da Mariupol, la città martirizzata dalla Russia dove si trova la fonderia Azovstal, ha mostrato il "souvenire" che si èto dal ...

