Vladimir Putin si scusa per le parole del ministro Lavrov: la reazione del leader russo su Hitler e Olocausto

Il Presidente della Russia Vladimir Putin, ha sorpresa, si è scusato per quanto dichiarato da Sergej Lavrov: il ministro degli Esteri, ospite del programma italiano Zona Bianca, aveva paragonato la situazione in Ucraina a quella di Hitler e l'Olocausto. Parlando con il primo ministro israeliano Naftali Bennett, Putin ha ritrattato.

Vladimir Putin si scusa con Israele per le dichiarazioni di Lavrov

A quanto pare, le parole di Lavrov non sono diventate un caso solo in Italia: il leader russo Vladimir Putin oggi ha parlato con il premier israeliano Naftali Bennett

