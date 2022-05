Virtus Piscinola, cosa fa per la tendostruttura l’assessore allo sport (dopo il pressing di Forza Italia e del Partito Democratico) (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – dopo l’allarme lanciato da Salvatore Guangi, vicepresidente del consiglio comunale in quota Forza Italia, anche il Partito Democratico si dice pronto a modificare il bando per la gestione della tendostruttura di via Nuova dietro la Vigna, a Piscinola. Una struttura che, dai primi anni 2000, ospita le attività della Virtus, storico club cestistico del quartiere. Il presidente del sodalizio, Carmine Montesano, ha lamentato, anche tramite una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, il fatto di essere tagliati fuori da un requisito del bando preparato dall’attuale giunta: l’iscrizione alla Camera di Commercio. Per questo, già ieri, Guangi ha promesso di portare la questione in consiglio comunale. E ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –l’allarme lanciato da Salvatore Guangi, vicepresidente del consiglio comunale in quota, anche ilsi dice pronto a modificare il bando per la gestione delladi via Nuova dietro la Vigna, a. Una struttura che, dai primi anni 2000, ospita le attività della, storico club cestistico del quartiere. Il presidente del sodalizio, Carmine Montesano, ha lamentato, anche tramite una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, il fatto di essere tagliati fuori da un requisito del bando preparato dall’attuale giunta: l’iscrizione alla Camera di Commercio. Per questo, già ieri, Guangi ha promesso di portare la questione in consiglio comunale. E ...

anteprima24 : ** Virtus Piscinola, cosa fa per la tendostruttura l'assessore allo sport (dopo il pressing di Forza Italia e del P… - tifatait : Napoli, a rischio l’impianto della Virtus Piscinola a causa di un bando del Comune | - anteprima24 : ** Virtus #Piscinola, sos per la #Tendostruttura di via Nuova dietro la Vigna ** - riccio_gaetano : Napoli, a rischio l'impianto della Virtus Piscinola - rep_napoli : Basket, la Virtus Piscinola rischia di perdere la tendostruttura [di Pasquale Tina] [aggiornamento delle 17:00] -