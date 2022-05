Violazione dei protocolli sanitari, ammende al Crotone e al presidente Vrenna (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Crotone è stato sanzionato con un’ammenda di 2.000 euro per non aver rispettato i protocolli sanitari in materia di Covid. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale della Figc, che ha inoltre multato di 1.000 euro il presidente Giovanni Vrenna e di 1.600 euro il responsabile sanitario del club calabrese Massimo Iera. Il club era stato deferito dalla Procura Federale dopo un’ispezione a sorpresa, per la presunta Violazione dell’art. 4 del CGS e del C.U. n.36/A. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè stato sanzionato con un’ammenda di 2.000 euro per non aver rispettato iin materia di Covid. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale della Figc, che ha inoltre multato di 1.000 euro ilGiovannie di 1.600 euro il responsabileo del club calabrese Massimo Iera. Il club era stato deferito dalla Procura Federale dopo un’ispezione a sorpresa, per la presuntadell’art. 4 del CGS e del C.U. n.36/A. SportFace.

