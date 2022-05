Villaricca | auto si ribalta | polemica sulla sicurezza della rotonda in costruzione

(Di giovedì 5 maggio 2022) Erano le 23 circa quando un’siin corso Europa all’altezzaadesso in fase di. Non è chiaro cosa sia successo e come l’si sia improvvisamente capovolta. È probabile che il conducente dell’vettura stesse viaggiando a forte velocità e abbia perso il controllo mentre percorreva la rotatoria in. Si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : In Corso Europa un’auto si è ribaltata mentre si stava immettendo nella rotonda, all’altezza di un noto pub della c… - NapoliToday : #Incidentistradali Drammatico incidente nella notte: auto si ribalta nei pressi della nuova rotonda… -

ilmattino.it

Un brutto incidente si è verificato ieri sera a. In Corso Europa un'si è ribaltata mentre si stava immettendo nella rotonda, all'altezza di un noto pub della città. L'incidente è avvenuto intorno alle 23. Non è ancora chiara la ...Cinque colpi d'arma da fuoco ti esplosi contro un'parcheggiata nelle vicinanze della chiesa di San Francesco, a, in provincia di Napoli. E' accaduto ieri sera, intorno alle 20. - continua sotto - L'è di proprietà di un ... Villaricca, furto in pieno centro: «Per uno stereo hanno devastato l'auto» Tutto porta ad un eccesso di velocità che ha portato a perdere il controllo del veicolo al conducente. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso.Un brutto incidente si è verificato ieri sera a Villaricca. In Corso Europa un’auto si è ribaltata mentre si stava immettendo nella rotonda, all’altezza di un noto pub della città. L’incidente è avven ...