VIDEO Real Madrid-Manchester City 3-1: Rodrygo e Benzema ribaltano la sfida e le merengues volano in finale! (Di giovedì 5 maggio 2022) Se il match di andata tra Manchester City e Real Madrid ci aveva regalato emozioni e spettacolo a pioggia, quello di ritorno non è stato da meno. Anzi, per essere più precisi, gli ultimi minuti della gara di ritorno delle semifinali della Champions League 2022 sono andati a scrivere una pagina epica della storia della massima competizione continentale per club. Tutto sembrava portare verso la finale tutta inglese tra Liverpool e Manchester City, specialmente dopo la rete del vantaggio di Mahrez al minuto 73. Ma, come si è detto mille volte, “mai dare per finito il Real Madrid”. La compagine che ha vinto ben 13 Champions League, ha ribaltato tutto con la clamorosa doppietta del neo-entrato Rodrygo al novantesimo e al novantunesimo. Dopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Se il match di andata traci aveva regalato emozioni e spettacolo a pioggia, quello di ritorno non è stato da meno. Anzi, per essere più precisi, gli ultimi minuti della gara di ritorno delle semifinali della Champions League 2022 sono andati a scrivere una pagina epica della storia della massima competizione continentale per club. Tutto sembrava portare verso la finale tutta inglese tra Liverpool e, specialmente dopo la rete del vantaggio di Mahrez al minuto 73. Ma, come si è detto mille volte, “mai dare per finito il”. La compagine che ha vinto ben 13 Champions League, ha ribaltato tutto con la clamorosa doppietta del neo-entratoal novantesimo e al novantunesimo. Dopo ...

