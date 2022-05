VIDEO Musetti-Korda 6-4, 6-3 highlights ATP Madrid: l’italiano vola agli ottavi di finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Lorenzo Musetti ha sconfitto Sebastian Korda per 6-4, 6-3 e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sfoderato una prestazione autorevole contro lo statunitense e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano se la dovrà vedere contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 al mondo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Musetti-Korda. Masters1000 Madrid 2022, Lorenzo Musetti regala spettacolo e conquista gli ottavi di finale! Sconfitto Korda in due set VIDEO ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Lorenzoha sconfitto Sebastianper 6-4, 6-3 e si è qualificatodidel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sfoderato una prestazione autorevole contro lo statunitense e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il toscano se la dovrà vedere contro il tedesco Alexander Zverev, numero 3 al mondo. Di seguito ilcon glie la sintesi di. Masters10002022, Lorenzoregala spettacolo e conquista glidi! Sconfittoin due set...

Advertising

lessssssgoooo : semplicemente lollo musetti che raggiunge gli ottavi di finale #MadridOpen2022 #MMOPEN - _Andreycb : @Cellin88606509 @LeandroHMBento @lucas_musetti descola esse video ai - valepanzer1 : RT @ladroditaxi: mirkomi che oltre a mettere like a musetti animaletti mette like anche a video dove ci sono i bambini io veramente https:/… - bIumaen : stanca del tassista e prima musetti animaletti ora i bambini ora basta lo dico io - ladroditaxi : mirkomi che oltre a mettere like a musetti animaletti mette like anche a video dove ci sono i bambini io veramente -