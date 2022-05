VIDEO | MADRID FESTEGGIA LA VITTORIA DEL REAL CONTRO IL CITY! (Di giovedì 5 maggio 2022) Il REAL MADRID conquista la finale di Champions League CONTRO il Liverpool eliminando il Manchester City in una doppia semifinale che entra di diritto nella storia del calcio. MADRID FESTEGGIA la VITTORIA del REAL all’esterno del Bernabeu. #REALCity #REALMADRID #championsleague #MADRID #ancelotti Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilconquista la finale di Champions Leagueil Liverpool eliminando il Manchester City in una doppia semifinale che entra di diritto nella storia del calcio.ladelall’esterno del Bernabeu. #City ##championsleague ##ancelotti

Advertising

WTA : Moving into her 1st WTA 1000 semifinal ?? Qualifier Alexandrova defeats Anisimova 6-4, 6-3 in Madrid. #MMOPEN - IFTVofficial : ANCELOTTI'S REAL MADRID SCORE TWO IN THE 90'+ AND TAKE THE LEADDDGJDFOJGDFJGPDSD - GoalItalia : Real Madrid fortunato? Modric sbotta: 'Questa cosa ci fa un po' ridere' ?? - ErayAlbayrakk : RT @videotayfa: Carlo ancelotti - real madrid - paparazzi - edit - marcobelforti : RT @SandroSca: PSG, Chelsea e ManCity vs Real Madrid #RealManCity -