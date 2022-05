Viaggio nel Carnevale magico di Michele Schiavino (Di giovedì 5 maggio 2022) A Minori domani, nell’ambito della nona edizione di èPrimavera…fioriscono Libri, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con Comune e Pro Loco di Minori, l’;associazione OFF/CINE presenta il libro “Zeze chiacchiere e pampanelle. ” e, a seguire, la proiezione dell’omonimo film-documentario. Appuntamento alle ore 18.45 in Largo Solaio dei Pastai. “Zeze chiacchiere e pampanelle” è il progetto di uno spettacolo teatrale, bloccato dal lockdown, che è diventato un film. I personaggi sono Pulcinella, Pulcinellino, il regista/Pazzariello, i Musicanti e la Morte, che agiscono sulla scena intorno alla proiezione di diversi video sul Carnevale popolare, con rimandi e suggestioni da altri film. Con Michele Schiavino, Attilio Bonadies e Maria Teresa Schiavino si intratterrà Alfonso ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) A Minori domani, nell’ambito della nona edizione di èPrimavera…fioriscono Libri, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con Comune e Pro Loco di Minori, l’;associazione OFF/CINE presenta il libro “Zeze chiacchiere e pampanelle. ” e, a seguire, la proiezione dell’omonimo film-documentario. Appuntamento alle ore 18.45 in Largo Solaio dei Pastai. “Zeze chiacchiere e pampanelle” è il progetto di uno spettacolo teatrale, bloccato dal lockdown, che è diventato un film. I personaggi sono Pulcinella, Pulcinellino, il regista/Pazzariello, i Musicanti e la Morte, che agiscono sulla scena intorno alla proiezione di diversi video sulpopolare, con rimandi e suggestioni da altri film. Con, Attilio Bonadies e Maria Teresasi intratterrà Alfonso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 3mila migranti sono morti l'anno scorso in mare mentre tentavano di raggiungere l'Europa, ovvero il doppio de… - MIsocialTW : ?? Oggi è partita la missione #Crew4 con l'astronauta italiana #SamanthaCristoforetti. Un momento importante per ria… - MCeraolo : RT @OGiannino: Qualcuno, non credo nel suo partito ma al governo sì, provi riservatamente a dissuadere Salvini dal suo viaggio a Mosca. Non… - esoticatravel : Cosa fare a Ubud: - ddeevvyy1 : @xyugyeomxo Un viaggio introspettivo nel passato e tre canzoni nuove..... sarà fantastico, non vedo l'ora -

Esplorazioni (molto) preziose: la nuova mostra di Giovanni Raspini Io Donna Nell'Atrio del Palazzo dei Sette Daniele Batella presenta l'antologia di racconti "Fabulae Noctis" Sarà lui stesso a condurre il pubblico in un viaggio tra musica e letteratura, dialogando con Simona Esposito, giornalista, scrittrice e artista a tutto tondo. Durante la serata interverranno alcuni ... Sant’Efisio: l’investitura dell'Alter nos Viviana Lantini, comincia il viaggio del martire guerriero - L'Unione Sarda.it Alle 15, come vedete nella bella foto del nostro Davide Loi, Sant’Efisio è stato accolto da una folla festante nel centro di Pula, in una giornata bellissima e dopo due anni in cui aveva viaggiato ... Sarà lui stesso a condurre il pubblico in un viaggio tra musica e letteratura, dialogando con Simona Esposito, giornalista, scrittrice e artista a tutto tondo. Durante la serata interverranno alcuni ...Alle 15, come vedete nella bella foto del nostro Davide Loi, Sant’Efisio è stato accolto da una folla festante nel centro di Pula, in una giornata bellissima e dopo due anni in cui aveva viaggiato ...