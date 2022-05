Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 17.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGIGORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE DIRIAPERTA LA GALLERIA SAN GIOVANNI CHIUSA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE PERMANGONO LUNGHE FILE DALL USCITA FARNESINA FINO ALLA BATTERIA NOMENTANA TRAFFICATO ANCHE IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI PER CANTIERI ATTIVI INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONENORD E LO SVINCOLO PRENESTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E USCITANINA TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA LOCALITA LA GIUSTINIANA SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA ...