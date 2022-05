“Vi porto nel mio Luna Park”, Virginia Raffaele è in scena al Teatro Brancaccio di Roma fino al 15 maggio con il suo divertente e ‘Samusà’ (Di giovedì 5 maggio 2022) “Sono nata e cresciuta dentro un Luna Park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”. Dopo due anni di lockdown dedicati per lo più al doppiaggio, la performer Romana torna finalmente ad esibirsi davanti al pubblico Dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia che ha bloccato la partenza del tour proprio al suo inizio nel 2020, Virginia Raffaele torna finalmente nei teatri con ‘Samusà’, il suo nuovo spettacolo. Al netto del lockdown, sono stati due anni intensi per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) “Sono nata e cresciuta dentro un, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”. Dopo due anni di lockdown dedicati per lo più al doppiaggio, la performerna torna finalmente ad esibirsi davanti al pubblico Dopo la brusca interruzione dovuta alla pandemia che ha bloccato la partenza del tour proprio al suo inizio nel 2020,torna finalmente nei teatri con, il suo nuovo spettacolo. Al netto del lockdown, sono stati due anni intensi per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha schierato due delfini da guerra nel porto di Sebastopoli in Crimea, base della flotta del M… - italiaserait : “Vi porto nel mio Luna Park”, Virginia Raffaele è in scena al Teatro Brancaccio di Roma fino al 15 maggio con il su… - 5Ricomincio : @matteosalvinimi e quando ne saremo certi? nel 2026? l'intesa 'tecnica' consiste nel rivedere gli art 2 e 6 che fac… - lisadagliocchib : RT @Frances83659171: Porto sempre sepolta nel buio una parte di me; a volte ascolto i suoi monosillabi di pensieri. È giocoforza che ad ess… - mezzvinc2 : @lilia45780561 @DiegoFusaro Quale democrazia? Nel 1915 vi fu la <Spagnola>, portò via mia Nonno paterno; la grande… -