"Vi ho uccisi tutti bastard*" le urla dell'assassino di Samarate cha sterminato la sua famiglia (Di giovedì 5 maggio 2022) Le armi da usare sul tavolo del soggiorno, un piano ben preciso che sa di premeditazione. Emergono inquietanti dettagli dalle indagini dopo il duplice omicidio di Samarate ( Varese). Tutto da verificare certo, tutto da confermare ma quello che trapela, racconta la storia di un uomo che ha cercato di sterminare la sua famiglia. E possiamo dire che in parte, Alessandro Maja, lo ha fatto. Niccolò, il figlio di 23 anni, si è salvato, lotta tra la vita e la morte in ospedale. E la speranza è quella che si possa riprendere: lo aspetta una esistenza drammatica da vivere, senza sua madre, senza sua sorella, con la consapevolezza che ad aver distrutto tutto è stato suo padre. Nessuno riesce a spiegarsi il perchè, nessuno comprende che cosa sia successo. I vicini di casa raccontano di non aver mai sentito una parola fuori posto, addirittura, vedendolo uscire di ...

