“Verso Casa” il nuovo singolo dei Wakeupcall in radio (Di giovedì 5 maggio 2022) È in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Verso Casa”, il nuovo singolo della band Indie Rock romana Wakeupcall. “Verso Casa” parla di quel momento della tua vita in cui ti rendi conto quanto sei andato lontano rispetto a dove sei partito. Sei lontano da Casa, da dove pensavi di arrivare e da tutte le cose che conosci e ti erano familiari. Nonostante ti sia riempito gli occhi di vita, non ricordi più perché sei andato via, perché e da cosa volevi scappare alla ricerca di risposte e di quella che chiamiamo felicità. “A volte crediamo che per trovare le risposte che cerchiamo dobbiamo andare via, lontano.” – Spiegano i Wakeupcall – “Le cerchiamo in capo al mondo, per una vita. E finiamo per trovare quelle risposte, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 5 maggio 2022) È ine su tutte le piattaforme digitali, “”, ildella band Indie Rock romana. “” parla di quel momento della tua vita in cui ti rendi conto quanto sei andato lontano rispetto a dove sei partito. Sei lontano da, da dove pensavi di arrivare e da tutte le cose che conosci e ti erano familiari. Nonostante ti sia riempito gli occhi di vita, non ricordi più perché sei andato via, perché e da cosa volevi scappare alla ricerca di risposte e di quella che chiamiamo felicità. “A volte crediamo che per trovare le risposte che cerchiamo dobbiamo andare via, lontano.” – Spiegano i– “Le cerchiamo in capo al mondo, per una vita. E finiamo per trovare quelle risposte, ...

