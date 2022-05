Verona-Milan, Caprari: “Andremo in campo per vincere” | Serie A News (Di giovedì 5 maggio 2022) Gianluca Caprari, a pochi giorni da Verona-Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sulla partita e non solo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 maggio 2022) Gianluca, a pochi giorni da, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sulla partita e non solo

Advertising

Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - capuanogio : ?? A Verona il #Milan sarà spinto da 16mila tifosi. Bruciati i biglietti per i settori ospiti e anche le altre zone… - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - infoitsport : Milan, la Gazzetta: “Ibra sente il dolore al ginocchio. A Verona è part time” - Goalist_it : ???? I tifosi dell’Inter hanno preso d’assalto il profilo di #Caprari, “pregandolo” di colpire contro il Milan -