“Vengo a tagliarvi la gola” | la telefonata ore prima dell’omicidio della sorella Contestata la premeditazione ad Alberto Scagni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) “la”. Alle 13.28 del 1 maggio, quindi sette oredi Alice, il padre Graziano si era rivolto al 112 spiegando che il figliodieci minutiaveva chiamato minacciando di morte lui, Alice e il maritofiglia dicendo che “sarebbe venuto a cercarli”. Laviene riportata dal giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo, fermato dopo aver inferto 17 coltellate alla, come elemento a supporto dell’aggravantechiesto dalla stessa procura. Il gip parla esplicitamente di “proposito omicidiario annunciato ...