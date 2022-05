Venezia, Busio si racconta a Culture su Dazn: “Per me il calcio non è un lavoro. Potevo fare il cantante” (Di giovedì 5 maggio 2022) “La nuova generazione di americani è forte perché spesso ha avuto la possibilità di crescere in Europa, o trasferircisi presto. Ad esempio, McKennie mi ha ispirato e spinto a trasferirmi qui”. Così Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, in un’intervista a Dazn nel format Culture: “La mia persona preferita di sempre è Michael Jackson. Sono cresciuto ascoltandolo. Leggenda. Nella mia vita passata ero un cantante. Il mio preferito è The Weekend. Mi piace la vita che faranno i cantanti: per esempio, andare in studio a registrare. Il calcio non è mai un lavoro per me, è una passione, un divertimento, qualcosa che mi fa evadere da tutto il resto”. Quindi un aneddoto sulla famiglia: “Quando sono nato, i miei erano indecisi se chiamarmi Christian o Gianluca. Mio cugino ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) “La nuova generazione di americani è forte perché spesso ha avuto la possibilità di crescere in Europa, o trasferircisi presto. Ad esempio, McKennie mi ha ispirato e spinto a trasferirmi qui”. Così Gianluca, centrocampista del, in un’intervista anel format: “La mia persona preferita di sempre è Michael Jackson. Sono cresciuto ascoltandolo. Leggenda. Nella mia vita passata ero un. Il mio preferito è The Weekend. Mi piace la vita che faranno i cantanti: per esempio, andare in studio a registrare. Ilnon è mai unper me, è una passione, un divertimento, qualcosa che mi fa evadere da tutto il resto”. Quindi un aneddoto sulla famiglia: “Quando sono nato, i miei erano indecisi se chiamarmi Christian o Gianluca. Mio cugino ...

