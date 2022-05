Venezia-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) Venezia-Bologna (domenica ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022)(domenica ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie...

Advertising

sportli26181512 : Venezia-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Venezia-Bologna (domenica ore 15 in diret… - sehvabbe : @ErmesHomeT @AndreCardi @riccardobottoni @thewhitefly_ @Gabbolo @Ergassia @DomenicoVulca95 @M49liberorso @rugiada71… - temafootball24 : ??MIHAJILOVIC TORNA AD ALLENARE?? ?? Torna il condottiero serbo a dirigere gli allenamenti in vista della partita con… - ErmesHomeT : @AndreCardi @riccardobottoni @sehvabbe @thewhitefly_ @Gabbolo @Ergassia @DomenicoVulca95 @M49liberorso @rugiada71… - BarForzaBologna : VENEZIA-BOLOGNA, ARBITRA MARINELLI Venezia-Bologna, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Marinell… -