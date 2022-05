Veloccia | per Vele Calatrava recupero a fasi | obiettivo è funzione sportiva

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Ledisono strutture imponenti. Noi immaginiamo di dargli unache probabilmente sarà possibile legare allo sport. Ma per fare questo dobbiamo capire a regime chi potrà gestire una struttura di questo genere.” “Prima di definire unaspecifica dobbiamo definire chi gestirà quella. Non possiamo partire dalla fine ma dall’inizio: chi ci sarà a gestirà quel compendio. Poi da lì capiremo ladefinitiva”. Così l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio, nel corso del convegno “Roma Riparte. Rigenerazione, sostenibilità e Semplificazione” ospitato all’Auditorium. “Noi- ha aggiunto- stiamo lavorando con l’Agenzia del Demanio, che è proprietaria del compendio, per immaginare il ...

Era il simbolo della nostra ex compagnia di bandiera. Oggi invece è solo il simbolo di degrado e incuria in oltre 100mila metri quadri di spazio. Ma le cose per l'ex "centro direzionale" di Alitalia s ...Prende forma il passaggio di nuove competenze a Roma Capitale. In attesa del voto del Parlamento sulla riforma costituzionale, questa mattina, al meeting "Roma riparte" voluto ...