Vedete questa foto? Ha fatto il giro del mondo: Guardiola punito (e umiliato) (Di giovedì 5 maggio 2022) Una lezione di calcio. Il Real Madrid approda alla finalissima di Champions dove incontrerà il Liverpool. Una vera e propria impresa quella degli uomini di Ancelotti che di fatto hanno messo le mani sul traguardo più importante. Protagonista assoluto della serata del Bernabeu è stato Benzema che ha condannato Guardiola a un'altra finale sul divano. Ma è il trionfo di Ancelotti che per la quinta volta accede a una finale di Champions. Ma la partita del Bernabeu rivela qualcosa di più. La tattica all'italiana firmata Re Carlo punisce la costruzione dal basso, verbo imprescindibile del calcio di Guardiola. Un modo di stare in campo e di costruire l'azione che come è noto ha come primo protagonista il portiere. Il modello Guardiola è stato spesso imitato anche in Italia con scarsi risultati. Il volto di Pep piegato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Una lezione di calcio. Il Real Madrid approda alla finalissima di Champions dove incontrerà il Liverpool. Una vera e propria impresa quella degli uomini di Ancelotti che dihanno messo le mani sul traguardo più importante. Protagonista assoluto della serata del Bernabeu è stato Benzema che ha condannatoa un'altra finale sul divano. Ma è il trionfo di Ancelotti che per la quinta volta accede a una finale di Champions. Ma la partita del Bernabeu rivela qualcosa di più. La tattica all'italiana firmata Re Carlo punisce la costruzione dal basso, verbo imprescindibile del calcio di. Un modo di stare in campo e di costruire l'azione che come è noto ha come primo protagonista il portiere. Il modelloè stato spesso imitato anche in Italia con scarsi risultati. Il volto di Pep piegato da ...

