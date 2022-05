Vaticano, il Papa istituisce una Commissione per rivedere il regolamento della Curia Romana (Di giovedì 5 maggio 2022) Città del Vaticano – Con l’entrata in vigore, il 5 giugno, della Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana (leggi qui) e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, Papa Francesco ha istituito una Commissione Interdicasteriale per la revisione del regolamento Generale della Curia Romana. E’ quanto si apprende dal Bollettino odierno della Sala Stampa della Santa Sede, che riporta il chirografo del Pontefice. La Commissione sarà composta da: monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; monsignor Edgar Pena Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato; monsignor Nunzio ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022) Città del– Con l’entrata in vigore, il 5 giugno,Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla(leggi qui) e il suo servizio alla Chiesa nel mondo,Francesco ha istituito unaInterdicasteriale per la revisione delGenerale. E’ quanto si apprende dal Bollettino odiernoSala StampaSanta Sede, che riporta il chirografo del Pontefice. Lasarà composta da: monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; monsignor Edgar Pena Parra, Sostituto per gli Affari GeneraliSegreteria di Stato; monsignor Nunzio ...

