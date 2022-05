(Di giovedì 5 maggio 2022) Chi ènellae quanto ne sappiamo in proposito? Lui è unmolto apprezzato dal pubblico ma anche uno straordinario. Scopriamo di più su di lui sia dal punto di vista professionale che personale. Chi è Marcoè nato a Roma l’11 Marzo del 1986 (Pesci). Diplomato al Liceo Scientifico, laureato in Lettere, dopo il regolare corso di studi,si iscrisse alla Scuola Romana dei Fumetti, sua grande passione. Lo possiamo considerare un artista a tutto tondo, dotato di una versatilità fuori dal comune. Famoso principalmente comee disegnatore di ...

Advertising

ilfoglio_it : Valerio Lundini al #concertone del Primo maggio ha cantato 'La guerra è brutta' suonata con i VazzaNikki. Ha iron… - TvTalk_Rai : Una grande puntata! Ospiti Francesco Giorgino, Maria Cuffaro, Valerio Lundini, Beppe Convertini, Marco Frittella, P… - ilpost : Valerio Lundini ha preso in giro il concertone del Primo maggio, durante il concertone - Pollydolce : Valerio Lundini: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sul comico e fumettista - chiara0174 : RT @aleferaz: 'i dvd vergini di una pezza di lundini per masterizzare i nostri film preferiti, oppure direttamente il padrino parte seconda… -

Tanti gli artisti che durante il concertone hanno sostenuto il progetto sedendosi suWillchair, icona di un nuovo futuro con la SM: Bugo, Coez, Coma_Cose,, Enrico Ruggeri, Rkomi e ...Tanti gli artisti che durante il concertone hanno sostenuto il progetto sedendosi suWillchair, icona di un nuovo futuro con la SM: Bugo, Coez, Coma_Cose,, Enrico Ruggeri, Rkomi e ...Poi, la rivelazione. «A breve sarò in televisioni con Valerio Lundini, con un format comico e leggero: un finto Grande fratello registrato in una casa di soli maschi, che si chiamerà appunto ...L’occasione è stata buona anche per raccontare del nuovo libro e del suo rapporto con Valerio Lundini, presente anche nel videoclip “Ménage à trois” di Ema Stokholma. Su quanto ami leggere libri ...