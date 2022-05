“Vai da uno bravo!”: delirio nello studio di Myrta Merlino, mai visto in 25 anni (Di giovedì 5 maggio 2022) L’intervista in diretta scatena una vera e propria bufera mediatica: l’ospite di Myrta Merlino è sotto fuoco incrociato. Myrta Merlino (fonte youtube)Un argomento in particolare sta sbancando in tutti i talk-show italiani: si sta infatti dibattendo animatamente sulla libertà di stampa, e sulla possibilità di concedere il contraddittorio a chiunque manifesti idee non affini alle linee guida governative. Dopo il licenziamento di Alessandro Orsini, e la sospensione del suo Osservatorio alla Luiss, i maggiori media italiani, social inclusi, si sono sbizzarriti in commenti e considerazioni. La conduttrice Myrta Merlino non fa eccezione, soprattutto dopo l’annuncio della prossima indagine da parte del COPASIR, invitando oggi nel suo studio la politologa Nathalie Tocci. ... Leggi su specialmag (Di giovedì 5 maggio 2022) L’intervista in diretta scatena una vera e propria bufera mediatica: l’ospite diè sotto fuoco incrociato.(fonte youtube)Un argomento in particolare sta sbancando in tutti i talk-show italiani: si sta infatti dibattendo animatamente sulla libertà di stampa, e sulla possibilità di concedere il contraddittorio a chiunque manifesti idee non affini alle linee guida governative. Dopo il licenziamento di Alessandro Orsini, e la sospensione del suo Osservatorio alla Luiss, i maggiori media italiani, social inclusi, si sono sbizzarriti in commenti e considerazioni. La conduttricenon fa eccezione, soprattutto dopo l’annuncio della prossima indagine da parte del COPASIR, invitando oggi nel suola politologa Nathalie Tocci. ...

