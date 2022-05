Usa, Bartoccetti (Tel. Donna): ‘Aborto non come contraccettivo ma diritto per donna’ (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Innanzitutto credo che non si debba interpretare l’aborto come un contraccettivo, negli Stati Uniti come in qualsiasi altra parte del mondo. A volte, tuttavia, le posizioni antiabortiste rischiano di contravvenire alle scelte personali delle donne senza entrare nelle motivazioni che effettivamente spingono una Donna ad una decisione estrema quale quella dell’aborto. Ci sono delle circostanze dove se lo Stato non garantisce quest’intervento, si rischia di consegnare queste povere donne nelle mani dei più scellerati che speculano su questo bisogno e su di esse”. E’ il commento di Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna, associazione di volontariato che tramite l’ascolto telefonico offre aiuto alle donne in difficoltà, rilasciato al quotidiano ‘La Ragione – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Innanzitutto credo che non si debba interpretare l’abortoun, negli Stati Unitiin qualsiasi altra parte del mondo. A volte, tuttavia, le posizioni antiabortiste rischiano di contravvenire alle scelte personali delle donne senza entrare nelle motivazioni che effettivamente spingono unaad una decisione estrema quale quella dell’aborto. Ci sono delle circostanze dove se lo Stato non garantisce quest’intervento, si rischia di consegnare queste povere donne nelle mani dei più scellerati che speculano su questo bisogno e su di esse”. E’ il commento di Stefania, fondatrice di Telefono, associazione di volontariato che tramite l’ascolto telefonico offre aiuto alle donne in difficoltà, rilasciato al quotidiano ‘La Ragione – ...

