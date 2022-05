“Uomo di me**a!”: Paolo Bonolis e il gestaccio in diretta, le telecamere lo hanno beccato [VIDEO] (Di giovedì 5 maggio 2022) Paolo Bonolis beccato dalle telecamere a compiere un gesto di dubbio gusto: scene da horror andate in diretta TV Paolo Bonolis ripreso dalle telecamere / Mediaset InfinityLa rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sta tenendo banco in queste ore. A fare discutere però sarebbero le reazioni degli altri ospiti presenti in studio, vediamo che cosa è accaduto. Il pubblico ha preso posizione: lo spettacolo è stato indecente. Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono entrambi uomini di cultura, ma entrambi esseri umani che non si sopportano. Non è la prima volta che gli spettatori assistono ad un loro scontro verbale abbastanza acceso e violento, ma stavolta la situazione è degenerata in rissa. Stiamo naturalmente parlando dell’ultima puntata del ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022)dallea compiere un gesto di dubbio gusto: scene da horror andate inTVripreso dalle/ Mediaset InfinityLa rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sta tenendo banco in queste ore. A fare discutere però sarebbero le reazioni degli altri ospiti presenti in studio, vediamo che cosa è accaduto. Il pubblico ha preso posizione: lo spettacolo è stato indecente. Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono entrambi uomini di cultura, ma entrambi esseri umani che non si sopportano. Non è la prima volta che gli spettatori assistono ad un loro scontro verbale abbastanza acceso e violento, ma stavolta la situazione è degenerata in rissa. Stiamo naturalmente parlando dell’ultima puntata del ...

