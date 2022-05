Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 maggio 2022: Riccardo e Mariagrazia, le esterne di Luca, cosa vedremo oggi (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Diego e Aneta, che hanno deciso di lasciare mano nella mano la trasmissione, oggi torna il penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. I riflettori continueranno a essere puntati sul trono over? O verrà lasciato spazio al tronista Luca, che è rimasto deluso l’ultima volta dalle sue tre corteggiatrici? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Riccardo Guarnieri chiude con Mariagrazia Nella puntata di oggi, molto probabilmente, al centro dello studio siederà il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Diego e Aneta, che hanno deciso di lasciare mano nella mano la trasmissione,torna il penultimo appuntamento della settimana con, il dating show più amato e seguito di sempre. I riflettori continueranno a essere puntati sul trono over? O verrà lasciato spazio al tronista, che è rimasto deluso l’ultima volta dalle sue tre corteggiatrici? View this post on Instagram A post shared by(@Guarnieri chiude conNelladi, molto probabilmente, al centro dello studio siederà il cavaliere puglieseGuarnieri, ...

Advertising

poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - guerini_lorenzo : In prima linea ogni giorno per la difesa del Paese e della stabilità internazionale: è l’impegno portato avanti con… - ivanscalfarotto : Oggi, nel 161 anniversario della costituzione dell'esercito, credo che ogni italiano debba esprimere gratitudine ve… - CabiriaMinerva : RT @CabiriaMinerva: Sempre bello come gli uomini parlano delle donne. Non importa quale sia il contesto, alla fine siamo poco più di buchi.… - SpiderFromMaars : @MortiniElena non so neanche da dove iniziare, questo è il prototipo del tipo che 'crede nell'uguaglianza e non che… -