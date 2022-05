(Di giovedì 5 maggio 2022) Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivoBanca centrale europea, in un’intervista alla Stampa assicura che l’istituto di Francoforte è pronto a proseguire l’adeguamentopolitica monetaria in estate se le circostanze lo richiederanno. E si dice convinto, che data l’eccezionalitàsituazione e la portata dei rischi che abbiamo di fronte, un’azione coordinata fra Bce, Ue e governi nazionali sia necessaria per fronteggiare senza costi economici eccessivi le conseguenzeguerra scatenata da Vladimir Putin. Panetta parla di uno «lo shock energetico e. E spiega che «sostenere l’Ucraina e impegnarsi perché la guerra finisca in fretta è anche il modo più efficace per ridurre rapidamente ...

Panetta parla dieuropeo" contro lo shock energetico e l'inflazione. E spiega che "sostenere l'Ucraina e impegnarsi perché la guerra finisca in fretta è anche il modo più efficace per ...umano involontario, i cattivi hanno sprezzo della vita, i buoni no (Anna mi dice che è rimasta colpita da un discorso in cui Zelensky affermava l'importanza delle vite umane, sostenendo ... Uno scudo europeo anti-crisi e sostegno all’Ucraina: la ricetta della Bce contro l’inflazione Per evitare i pericoli di recessione grave e disoccupazione, nonché di impoverimento delle famiglie a reddito fisso per inflazione, nel biennio 2022-23, all'Italia servirebbe uno scudo di denaro ...Uno scudo che ora potrebbe essere riattivato già in occasione delle relazioni semestrali ma ovviamente anche per i bilanci civilistici annuali con le plusvalenze complessive del settore che, secondo l ...