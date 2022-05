Unicredit riduce di 2 mld esposizione verso Russia, utile di 247 mln (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto consolidato di 247 milioni di euro, in calo del 70,2% su base annua. Un risultato su cui pesa l’esposizione verso la Russia. Tanto che, escludendo l’impatto del Paese, il gruppo registra un utile netto di 1,2 miliardi, in aumento del 48% rispetto al primo trimestre del 2021. Nel corso del primo trimestre il gruppo ha contabilizzato rettifiche su crediti per 1,3 miliardi quasi interamente verso la Russia e ha ridotto la propria esposizione verso la Russia di circa 2 miliardi, portandola a “un costo minimo”, ha spiegato l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel. Un’uscita dal Paese dopo l’avvio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –chiude il primo trimestre dell’anno con unnetto consolidato di 247 milioni di euro, in calo del 70,2% su base annua. Un risultato su cui pesa l’la. Tanto che, escludendo l’impatto del Paese, il gruppo registra unnetto di 1,2 miliardi, in aumento del 48% rispetto al primo trimestre del 2021. Nel corso del primo trimestre il gruppo ha contabilizzato rettifiche su crediti per 1,3 miliardi quasi interamentelae ha ridotto la proprialadi circa 2 miliardi, portandola a “un costo minimo”, ha spiegato l’amministratore delegato di, Andrea Orcel. Un’uscita dal Paese dopo l’avvio ...

