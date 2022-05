Un'altra verità, le anticipazioni dell'ultima puntata (Di giovedì 5 maggio 2022) Martedì 10 maggio (ore 21.20) Canale 5 propone il terzo - e ultimo - appuntamento con Un’altra verità, miniserie ricca di suspense e colpi di scena. Audry, la protagonista della storia, fa delle scoperte sconcertanti. Ma nel... Leggi su europa.today (Di giovedì 5 maggio 2022) Martedì 10 maggio (ore 21.20) Canale 5 propone il terzo - e ultimo - appuntamento con Un’, miniserie ricca di suspense e colpi di scena. Audry, la protagonistaa storia, fae scoperte sconcertanti. Ma nel...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? PER CHI VUOLE PROVARE A CAPIRE QUALCOSA IN PIÙ sulla situazione in Ucraina ?? ecco il documentario di Mazzucco con… - dvaldi1 : --o che OCHA cioè un ufficio ONU dica che continuamente #Israele e i coloni ebrei si appropriarsi terra palestinese… - rapanui_veneto : RT @mentecritica: 5/12 Del tutto indifferenti a tali considerazioni, i redattori del filmato, usando immagini di repertorio commentate con… - ganga2410 : RT @OrtigiaP: FINALMENTE UN SERVIZIO VERITA'#Rai @reportrai3 raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti a Mariupol .. Raccontano tutta u… - elvialorena50 : @giorgio_gori Che buffone! Consiglio vivamente il video di Massimo Mazzucco: 'Ucraina l'altra verità' - documentari… -