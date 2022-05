Un'altra verità, anticipazioni ultima puntata 10 maggio: una lite furibonda (Di giovedì 5 maggio 2022) La fiction franco-belga Un'altra verità giungerà all'epilogo martedì 10 maggio con la messa in onda dell'ultima puntata durante la quale si scoprirà finalmente la verità sui delitti del serial killer Itsas e sul passato di Audrey. Quest'ultima, come si evince dalle anticipazioni, scoprirà che Marianne ha tentato di investirla, mentre Ana, per cercare informazioni, incontrerà un uomo contattato sull'app in cui era registrata Madeleine. Intanto, Mikel scoprirà che Ana ha installato sul cellulare l'app del sito di incontri e scoppierà una furibonda lite. Un'altra verità, trama 10 maggio: Jean scopre che i genitori di Audrey non sono morti L'ultima ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 maggio 2022) La fiction franco-belga Un'giungerà all'epilogo martedì 10con la messa in onda dell'durante la quale si scoprirà finalmente lasui delitti del serial killer Itsas e sul passato di Audrey. Quest', come si evince dalle, scoprirà che Marianne ha tentato di investirla, mentre Ana, per cercare informazioni, incontrerà un uomo contattato sull'app in cui era registrata Madeleine. Intanto, Mikel scoprirà che Ana ha installato sul cellulare l'app del sito di incontri e scoppierà una. Un', trama 10: Jean scopre che i genitori di Audrey non sono morti L'...

