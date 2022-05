Un’altra buona alternativa l’Oppo Reno8 Lite 5G, presto in Europa (Di giovedì 5 maggio 2022) Arriverà in Europa anche l’Oppo Reno8 Lite 5G, che potrebbe corrispondere alla nostra versione dell’Oppo Reno7 Lite 5G (ricordandoci che nel nostro Paese è arrivato, appena all’inizio di aprile l’Oppo Reno7). Tecnicamente non ci sono dubbi: trattasi proprio dell’Oppo Reno7 Lite 5G. Il telefono è animato dal processore Snapdragon 695 5G a 6nm di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). l’Oppo Reno8 Lite 5G integra uno schermo AMOLED con diagonale da 6.43 pollici con risoluzione FHD+. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), uno di profondità da 2MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Arriverà inanche5G, che potrebbe corrispondere alla nostra versione delReno75G (ricordandoci che nel nostro Paese è arrivato, appena all’inizio di aprileReno7). Tecnicamente non ci sono dubbi: trattasi proprio delReno75G. Il telefono è animato dal processore Snapdragon 695 5G a 6nm di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD).5G integra uno schermo AMOLED con diagonale da 6.43 pollici con risoluzione FHD+. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), uno di profondità da 2MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, ...

